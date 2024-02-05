Spor yazarları, Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU: ÇAĞIRMIYORSAN VAR'DA İŞİN NE!

Bu galibiyet Beşiktaş için moral oldu. Trabzonspor için çok kötü. Trabzonspor'un tek hedefi kaldı, Türkiye Kupası. Orada da ilerleyemezlerse Abdullah Avcı'nın işi zora girer gibi geliyor. Hakem, FIFA hakemi ama her pozisyonda oyuna ve topa müdahale ediyor. Bir pozisyon var ceza alanı içinde, Bardhi'nin çekilme pozisyonu. Hücumcunun iki ayağı da yerdeydi. Top gelirken Svensson tutmaya başlıyor. Hakem karşıdan bakıyor.

Bardhi havalanmaya başlıyor, havalanıyor. Hâlâ tutmaya devam ediyor. Bardhi topa gidecek, bırakmıyor. Çekmeye devam ediyor. Hakem görüyor ama VAR'ın çağırması lazım. Net penaltının verilmesi gerekiyordu. VAR'ın kesin çağırması lazımdı. VAR çağırmıyorsa ya hakemden ya da bir yerden korkuyor. Çağırmıyorsan orada işin ne? Ayakları yerde olsa Bardhi'nin, tutsa bıraksa yemeye kalkıyor diyeceğim. Yükselmeye kalkınca tutuyor. Su götürmez bir penaltı. (SABAH)