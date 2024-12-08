Spor yazarları Beşiktaş'ın Fenerbahçe zaferini değerlendirdi: Herkese ders verdi!
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Spor yazarları Beşiktaş'ın Fenerbahçe zaferini köşelerinde değerlendirdi
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Spor yazarları, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki derbi galibiyetini değerlendirdi.
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"DOĞRU HAMLELER YAPTI"
UĞUR MELEKE: "Serdar Topraktepe,kulübesi Mourinho kadar zengin olmamasına rağmen doğru değişikliklerle dokunmayı başardı maça. 70’le 80 arası Oxlade’i sol açığa, Rafa’yı merkeze aldı, bir miktar önde baskı yaptı ve golü de o bölümde buldular zaten. Kadro kalitesi nispetinde Serdar Topraktepe’nin bu derbide doğru hamleler yaptığını söyleyebiliriz rahatlıkla." [Hürriyet]
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"BEŞİKTAŞ DAHA ÇOK İSTEDİ"
GÜNTEKİN ONAY: "Beşiktaş, uzun yıllardır en olumsuz koşullarda, kadro kalitesi ne olursa olsun, eksikler, cezalar, maç içinde eksik kalmalar gibi felaket senaryolarına rağmen her daim Fenerbahçe’yi yenmeyi bilmiştir. Dün de böyle oldu. 26 maçtır deplasmanda maç kaybetmeyen, formda ve süper geniş kadroya sahip Fenerbahçe dün maça favori çıkmasına rağmen Beşiktaş kadar galibiyeti istemedi." [Hürriyet]
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"DAHA İYİ MÜCADELE ETTİLER"
AHMET ÇAKAR: "Beşiktaş problemliydi. En az Fenerbahçe kadar futbol oynadılar, hatta daha iyi mücadele ettiler. İlk yarıda Rafa'nın kaçırdığı mutlak bir gol var. Kolay olan kaçtı, zor olanı İmmobile yaptı. Sanırım topa ayağıyla temas etti. Etmediyse Chamberlain, temas ettiğiyle Immobile, bir yan topta Beşiktaş'a altın gibi 3 puanı getiren oyuncular oldular." [Sabah]
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"YOKLUKLAR İÇİN BÜYÜK İŞ"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Serdar Hoca'yı tebrik etmek lazım. Yokluklar içinde büyük iş başardı. Takımın performansı açısında en yetersiz ismi iki yıldız Rafa Silva ve Immobileydi. Genç hakem Mehmet Türkmen'i bu olumsuz futbol iklimimizde yönettiği bu derbi için kutlamak isterim." [Sabah]
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"SERDAR HOCA'YA YAZAR"
ALİ GÜLTİKEN: "Bu maç Serdar Hoca'ya yazar ama artı yönde. Muazzam bir oyun planlaması ve uygulaması izledik. Özellikle kurguladığı orta alan, Salih, Gedson ve Al-Musrati ile oyun kontrolünü rakibe hiç vermedi. Bu maçta Beşiktaş için öncelik oyun kontrolünü elinde tutabilmekten geçiyordu, bunu da maçın tamamında gerçekleştirdi. Hiçbir bölümde Fenerbahçe'nin oyun temposunu yükseltmesine müsaade etmedi. Bunu da bütün bir blog olarak takımını birlikte tutarak yaptı." [Sabah]
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"HERKESE DERS VERDİ"
BİLAL MEŞE: "Futbolseverlerce şans bile verilmeyen Beşiktaş, güçlü rakibini tek golle yenerken, kara bulutları biraz olsun dağıttı, taraftarıyla da barıştı. Son sözümüz Serdar Topraktepe’ye olacak... Kartal, ne zaman zora düşse ona sarılıyor, adı ‘nöbetçi’ teknik adama çıktı. Eyyy yöneticiler, gördünüz mü nöbetçiyi? Siz hala yabancı peşinde koşmaya devam edin emi? Topraktepe bu anlamda herkese ‘ders’ verdi, ‘ders’! NOKTA..." [Milliyet]
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"ÖNCE UYUTTU, SONRA YOLCU ETTİ"
TAYFUN BAYINDIR: "Kırgınları, küskünleri tekrar bu takımın oyuncusu yapan Topraktepe hem Fenerbahçe’yi çok iyi çalışmış hem de mecburiyetten başına geçtiği kendi takımını... Serdar hoca dünyaca ünlü meslektaşını önce uyuttu, sonra da kapıya kadar yolcu etti." [Milliyet]
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"ÖLÜSÜ DE KARTAL"
TURGAY DEMİR: "Hakem Mehmet Türkmen genelde iyi bir yönetim gösterdi ama son dakikada faul olmayan pozisyonda verdiği karar Gedson'un atılmasıyla sonuçlandı ki, bu kesinlikle yanlış bir karardı. Ortada faul falan yoktu. Sonuç olarak Kartal'ın dirisi de, ölüsü de Kartal'dır vesselam..." [Fotomaç]
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"KAÇ TANE CİĞER VAR SENDE?"
SİNAN VARDAR: "Beşiktaş'ta hemen hemen kötü oynayan bir futbolcu yoktu. Keşke sezon başından beri böyle olsaydı. Burada bir parantez de Gedson için açmak lazım Ya sen nasıl bir futbolcusun bir dakika durmazmısın, kaç tane ciğer var sende. Hep böyle mücadeleye devam et. Serdar hocayı gözlerinden öpüyorum kenarda kendini parçaladı işte gerçek Beşiktaşlılık bu." [Fotomaç]