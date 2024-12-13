Spor yazarları, Beşiktaş'ın Bodo/Glimt mağlubiyetini değerlendirdi

"GİDENİN ARKASINDAN KONUŞMAMAK LAZIM"

Sinan Vardar: "İlk yarının neredeyse tamamında oyunun hakimiyeti elinde olan ekibimiz maalesef 37. ve 43. dakikalarda yediği iki golle soyunma odasına 2-1 mağlup gitti. İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Beşiktaş rakip kaleyi bir kaç kez yoklasa da istediği sonucu alamadı. 64. dakikada Al-Musrati ve C. NDour'un yerine Salih ve Muçi oyuna dahil oldu. Kuzey takımları böyle, aslında kazanabileceğimiz bir maçtı. Şunu da belirtmek isterim Baktiyor'u bugüne kadar oynatmayan, oynamasına izin vermeyenlere yazıklar olsun. Gidenin arkasından konuşmak doğru değil ama demekki bu takım neredeyse hiç kondisyon çalışmamış. Fakat şunu söyleyebilirim Bodo/ Glimt'in 43 numarası olan Hauge'yi çok beğendim. Ayrıca 77 numarası Zinckernagel'i gözü kapalı alıp gelmek lazım." (Fotomaç)