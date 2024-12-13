Spor yazarları, Beşiktaş'ın Bodo/Glimt mağlubiyetini değerlendirdi
Spor yazarları, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
- 1
"MERT VARSA MERT OYNAR"
Güntekin Onay: "Serdar Topraktepe, şunu bilmeli ki asla herkesi mutlu etmek zorunda değil. Bu kritik bir Avrupa Ligi maçı ve Mert Günok sağlıklı ise o oynar. Neden Ersin Destanoğlu 11 başlar ki? Mert ile Ersin arasında büyük fark var. Kaleci pozisyonu eforlu bir mevkii değil. Rotasyon tamamen bir fantazi. İkinci yarıda oyun Bodo’nun istediği tempoda seyrederken Beşiktaş etkili hücumlar yapamadı. Hızlı çıkamadı, topa sahip olamadı, oyunu kontrol edemedi. Ne yazık ki Beşiktaş küçük detaylar ile dün geceki maçı puansız kapattı." [Hürriyet]
- 2
"GİDENİN ARKASINDAN KONUŞMAMAK LAZIM"
Sinan Vardar: "İlk yarının neredeyse tamamında oyunun hakimiyeti elinde olan ekibimiz maalesef 37. ve 43. dakikalarda yediği iki golle soyunma odasına 2-1 mağlup gitti. İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Beşiktaş rakip kaleyi bir kaç kez yoklasa da istediği sonucu alamadı. 64. dakikada Al-Musrati ve C. NDour'un yerine Salih ve Muçi oyuna dahil oldu. Kuzey takımları böyle, aslında kazanabileceğimiz bir maçtı. Şunu da belirtmek isterim Baktiyor'u bugüne kadar oynatmayan, oynamasına izin vermeyenlere yazıklar olsun. Gidenin arkasından konuşmak doğru değil ama demekki bu takım neredeyse hiç kondisyon çalışmamış. Fakat şunu söyleyebilirim Bodo/ Glimt'in 43 numarası olan Hauge'yi çok beğendim. Ayrıca 77 numarası Zinckernagel'i gözü kapalı alıp gelmek lazım." (Fotomaç)
- 3
"SEMİH KILIÇSOY BİTMİŞ"
Turgay Demir: "Bir daha kimse, "Semih neden oynatılmıyor, ya da neden Milli Takım'a alınmıyor" falan demesin, çok pis kalbini kırarım… Çünkü Semih bitmiş… (Fotomaç)
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- 4
"SAHADA POZİTİF GÖRÜLEBİLECEK ŞEYLER VARDI"
Ali Gültiken: "Gedson Fernandes'in dinamizmi var, oyun içinde etkinliği de oldu. Onun dışında da çok fazla oyuncu ön plana çıkamadı. Çıkarken kaptırılan topta bazı bireysel hataların da yenilen gollerde etkisi var. Maça asılma anlamında son bölümlerde Salih'in, Muçi'nin, Mustafa'nın, Semih'in rakip kaleyi zorlamaya çalıştığı bölümler oldu. Bunlar Beşiktaş'ın istediği hücum bitirme noktasına ulaşmadı. Beşiktaş bulunduğu durumdan daha iyisini yapabilme adına ufak ufak adımlar atıyor. Bu süreç kolay bir süreç değil. Ama mücadele açısından sahada pozitif görülebilecek şeyler vardı." (Sabah)
- 5
"BEŞİKTAŞ KENDİ KENDİNİ VURDU"
Oktay Derelioğlu: "Bodo asla yenilmeyecek bir takım değil. Çünkü kopuk kopuk oynuyor. Beşiktaş orta alanı rakip kaleye özellikle ilk yarı çabuk ataklar yaptı. Ancak Talha ve Emirhan'la defans bloğu çok geride kuruldu. Bodo yanlış bir sistemle oynamasına rağmen Beşiktaş onların sistemine ayak uydurduğu için sonuç hüsran oldu. Bir başka deyişle Beşiktaş kendi kendini vurdu. Bu futbol Fenerbahçe karşısında sağlıksız bir galibiyet alındığının en büyük işareti oldu. Beşiktaş'ın maçı kaybetmesinde savunmayı geride kurması en önemli etkendir." (Takvim)
- 6
"HİÇ OLMAZSA MÜCADELE EDİYORLAR"
Bilal Meşe:"Serdar Topraktepe ikinci yarıda Muçi, Salih, Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş’i sahaya sürdü, sürmesine de ne var ki yine Bodo’nun baskılı oyununa set çekemedi Kartal! Skoru eşitleme adına risk alan Beşiktaş, 75’te bu hedefine çok yaklaştı... Semih sağ çarprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti, o da biz de şaşırdık. 89’da Salih Uçan ceza alanı dışından sert vurdu, top kalecinin kucağına gitti. Valla, Kartal’da mağlup olmasına ve onca eksiğine karşın bir kıpırdanma var, pes etmiyorlar, mücadele ediyorlar hiç olmazsa." (Milliyet)
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