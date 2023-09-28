Spor yazarları Beşiktaş'ın Adana Demirspor mağlubiyetini değerlendirdi

"FUTBOLCULAR YIRTACAK"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Adana Demirspor'da neredeyse bir takım yok. Beşiktaş'ta da eksik oyuncular var ama Adana Demirspor gibi değil. Lacivertmavililer dün gece takım gibi oynadı, farkı daha da açabilirdi. Kalecinin şımarıklığı, laubaliliği Beşiktaş'ı potaya soktu. Ya kardeşim dördüncü kalecisin, şöyle bir fırsat yakalamışsın ama dedim ya sonra yerli yerli diyorsunuz! Aptalca bir şımarıklık, laubalilik ne hale getiriyor! Hiç böyle bir Beşiktaş takımı görmedim. Yani öyle kötü bir futbol oynadılar ve mücadele ettiler ki rezilliğin son perdesi. Tabii burada futbolcular yırtacaklar niye? Çünkü başkanları seyirciye konuşuyor, teknik direktör başkanı kollamaya uğraşıyor. Yani alakasız işler ve takım futbolun dışında kalıyor."