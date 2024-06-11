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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Spor yazarları A Milli Takım'ın Polonya maçı performansını değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları A Milli Takım'ın Polonya maçı performansını değerlendirdi

        A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 09:39 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:39
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        • 1

          EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında A Milli Takım, Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları, Polonya-Türkiye karşılaşmasını değerlendirdi.

        • 2

          "GÜRCİSTAN'A ONUNLA BAŞLAMALI"

          Mehmet Özdilek: "Arda çok hazır. Bu çok net, hiç tartışmaya gerek yok. Gürcistan maçına Arda ile başlamalı. İştahı ve takım içindeki liderliği genç yaşı olmasına rağmen ikinci yarıda bunu gördük. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu da Arda ve Barış'a adapte oldu. İşin içine girdi. Hakan ve Orkun'un da hücuma katkı vermesi oyunu tamamen Polonya yarı sahasına yıkmamıza neden oldu."

        • 3

          "HOCALAR DENER"

          Mehmet Ayan: "Hazırlık maçlarının ikinci yarılarını pek dikkate almam. Ne skor açısından ne oyun açısından... Çünkü hocalar aynı anda 2.hazırlık maçlarını oynar müsabaka içinde... İlk yarıda fena olmayan hücum oyununun daha iyisini ARDA GÜLER ile ikinci yarıda daha da geliştirdik. Barış Alper, golünü atarak kıymetine kıymet kattı. Hocamız savunmada kırık 3'lü denedi. İtirazım olmaz... Skorla da işim olmaz... Yalnız 18 Haziran'daki Gürcistan maçıyla ilgili kafamda, en azından bana göre bir 11 oluştu. İsmail Yüksek'in oynayacağı bir 11'i hayal ediyorum. Bu akşam onun eksikliğini gördük. (Habertürk)

        • 4

          "500 DAKİKADA 1 GOL ATTIK"

          Uğur Meleke: "Son 6 ayda 500 dakika futbol oynadık, penaltılar dışında tek 1 sayı yapabildik. Bu 500 dakikadan özellikle ofansif departmanda birtakım dersler çıkarmamız gerektiği ortada. Arda Güler, Real Madrid’de aldığı her dakikanın kıymetini nasıl biliyorsa, milli takımda da bıraktığı yerden devam ediyor. O sahaya adım attığı andan itibaren maçın ritmi değişti. Onun oyununa dönüştü iş. Arda’yla birlikte dün ikinci yarıda Barış Alper ve Kenan Yıldız da hareketliydiler, etkiliydiler ve bu ön grubun Gürcistan maçına başlaması gerektiğini hissettirdiler izleyenlere." [Hürriyet]

        • 5

          "MONTELLA'NIN SAMET SEVDASI"

          Bülent Timurlenk: "Montella'nın Samet sevdası" | Montella'daki sıkıntı Samet sevdası… Evet geçmişte öğrencisiydi ama bu oyuncunun Fenerbahçe ve Panathinaikos'un başına açtığı işlerden sonra bu ısrar manalı değil… Aynı takımın pırlantası Arda ile de maça başlanılmaması gibi. (SABAH)

        • 6

          "ARDA'YI OYNATMAMAK DELİLİK OLUR"

          Erman Özgür: "Arda Güler’i oynatmamak için deli olmak lazım, Barış Alper santrforda en iyi seçeneğimiz, Mert Günok varken oynar ve son olarak kolay gol yiyen bir takım olmaktan kurtulabilirsek kalitemiz her takıma gol bulmaya yetecektir. Ancak orta saha ve özellikle savunma hattında bu kadar vasat performansla gol yemeden maç bitirebilir miyiz? Çok zor." [Fanatik]

        • 7

          "MONTELLA NE DÜŞÜNÜYOR?"

          Ömer Üründül: "Montella'nın düşündüklerini, planladıklarını mantığımla bağdaştıramıyorum. Senelerdir en büyük sıkıntımız kadro istikrarsızlığı, birlikte oynama alışkanlığımız çok yetersiz. EURO 2024 öncesi son hazırlık maçı yapıyoruz, bir önceki maçtan 7 oyuncu farklı. Santrforda Semih'e görev veriyor, diğer 9 kişiyle bir kere bile oynamamış. O da zaten hiçbir şey yapamadı. Arda ve Barış Alper ön plana çıkan isimlerdi. Kerem ve Hakan da iyi mücadele ettiler. Kolektif yapısı oturmamış bir takımla Avrupa Şampiyonası'nda en büyük gücümüz taraftar desteği ve hırsımız olacaktır." [Sabah]

        • 8
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