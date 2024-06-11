Spor yazarları A Milli Takım'ın Polonya maçı performansını değerlendirdi

"HOCALAR DENER"

Mehmet Ayan: "Hazırlık maçlarının ikinci yarılarını pek dikkate almam. Ne skor açısından ne oyun açısından... Çünkü hocalar aynı anda 2.hazırlık maçlarını oynar müsabaka içinde... İlk yarıda fena olmayan hücum oyununun daha iyisini ARDA GÜLER ile ikinci yarıda daha da geliştirdik. Barış Alper, golünü atarak kıymetine kıymet kattı. Hocamız savunmada kırık 3'lü denedi. İtirazım olmaz... Skorla da işim olmaz... Yalnız 18 Haziran'daki Gürcistan maçıyla ilgili kafamda, en azından bana göre bir 11 oluştu. İsmail Yüksek'in oynayacağı bir 11'i hayal ediyorum. Bu akşam onun eksikliğini gördük. (Habertürk)