İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak toplamda 25 bin 100'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Ülkede dün 281 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 276'ya düştü.
Salgında ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 100'e ulaştı.
Bakanlık toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1147 artışla 216 bin 582'ye çıktığını açıkladı.
Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 570 artışla 117 bin 248 oldu.
Ülkede son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkması dikkati çekti.
SOKAKLAR SPOR YAPANLARLA DOLDU!
Bu arada 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma iznine bugün başlandı.
48 gün sonra kalkan yasak sonrasında 14 yaş üstündekilere 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığında spor yapma, 70 yaş üstündekilere 10.00-12.00 ile 19.00-20.00 arasında dolaşma ve 14 yaş altındakilere yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla 12.00-19.00 arasında sokağa çıkma izinleri tanındı.
Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi.
Başta Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilya gibi büyük şehirlerde sabah saatlerinde sokaklarda yoğunluk olduğu, çok sayıda kişinin koşmak, yürümek veya bisiklete binmek için evlerinden çıktığı görüldü.
Spor yapmak için sokağa çıkan aktör Antonio Banderas, foto muhabirlerini karşısında görünce sosyal medya hesabından "Evden çıkışta ilk koşu. Sokakta ilk karşılaşmam maskesiz olan ve kamerasını gözüme sokan paparazzilerle oldu. Evde kalmaya devam edeceğim." mesajını paylaştı.
İspanya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 9 Mayıs'a kadar sürecek.
Ülkede, 4 Mayıs'tan itibaren "kademeli normalleşme" süreci başlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!