Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim´in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından spor camiasından tecrübeli teknik adam için geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Terim için yayımlanan geçmiş olsun mesajları şöyle:

GALATASARAY

"Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha birlikte yeneceğiz."

FENERBAHÇE

"Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim´e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz."

BEŞİKTAŞ

`´Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim´e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz´´

ANADOLU EFES



"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim´in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. En büyük dileğimiz, Sayın Fatih Terim´in sağlığına en kısa sürede kavuşmasıdır. Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri, sporcuları ve çalışanlarına uygulanan Covid-19 testlerinde yeni pozitif vakaların çıkmamasını da temenni ederiz. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak bir kez daha Covid-19 ile mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI

`´Geçmiş olsun Fatih Terim! En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. #BirlikteBasaracagiz!´´

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

`´Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim´in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini üzülerek öğrendik. Terim ailesi, Galatasaray camiası ve Türk spor kamuoyuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz.´´

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

`´Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim´e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.´´

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ

`´Sevgili @fatihterim`e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en yakın sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.´´

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ

"Değerli dostum Fatih Terim´in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli dostuma geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."

DEMİR GRUP SİVASSPOR



`´Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.´´

ANTALYASPOR

"Koronavirüs teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda kendilerinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz."

ALANYASPOR

"Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

HES KABLO KAYSERİSPOR BAŞKANI BERNA GÖZBAŞI:

"Türk futboluna yön veren en önemli kişilerden Fatih Terim'in en kısa sürede kaldığı yerden devam edeceğine inanıyor, acil şifalar diliyorum. İnşallah `Nerede kalmıştık´ diyerek aramıza döneceksiniz."

TRABZONSPOR:

"Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim´e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız #EvdeKal."

OZAN KABAK:

"Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocam. Bir kez daha şahit olacağız. #BirlikteYeneceğiz!"

YUSUF GÜNAY:

"Çok geçmiş olsun kıymetli hocam, Allah´tan acil şifa diliyorum, en kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız en büyük temennimizdir."