Milli futbolcu Merih Demiral'ın girişimiyle başlayan açık artırmayla forma satışı kampanyasına ise birçok ünlü futbolcu destek oldu. Bu isimler arasında Real Madrid'den Karim Benzema ve Eden Hazard, Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin De Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann yer aldı.