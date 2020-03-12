Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez ve İsmail Erdem, Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Süper Lig'deki bazı kulüplerin başkanları da tribünden izledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile eski milli takım teknik direktörleri Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı, aynı araçla stada geldi ve karşılaşmayı takip etti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mehmetçik'e destek vermek için tüm spor camiasını karşılaşmaya davet etmişti.