Sponsor sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

SPONSOR NASIL YAZILIR? SPONSOR TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, sponsor şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "spansor" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "sponsor"dur.

SPONSOR NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "Destekleyici" anlamına gelen sponsor, İngilizce kökenlidir.