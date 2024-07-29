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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı - İş-Yaşam Haberleri

        SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda bir kişiye 30 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 21:48 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:48
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        SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı
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        SPK'nin yayımladığı bültende şu ifadeler yer aldı:

        "Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPK'nın 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişiye 30.07.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

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