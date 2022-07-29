SPK'dan 26 siteye engel

SPK haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre, Kurul, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 36 TL'den halka arzına onay verdi.
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelli sermaye artırımı, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ, Hedef Holding AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Tahsisli Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvuruları da onaylandı.
Atılım Faktoring AŞ'nin 100 milyon TL, BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar TL, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 2 milyar TL, Global Menkul Değerler AŞ'nin 120 milyon TL, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 280 milyon TL, HSBC Bank AŞ'nin 10 milyar TL'lik borçlanma aracı ihraç başvurusu da kurulca uygun bulundu.
Kurul, Net Holding AŞ ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye idari para cezası verdi.
Ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılması da karara bağlandı.
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