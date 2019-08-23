Spider-man: Sony ve Disney anlaşamadı, Örümcek Adam Marvel dünyasından ayrılıyor

23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sony, gelecekteki "Örümcek Adam - Spider Man" filmlerinde Disney ile çalışmayacak olmalarından "hayalkırıklığı duyduklarını" açıkladı.
Yeni Marvel filmlerinde aktör Tom Holland'ın da yer almaması olasu, çünkü karakter konusunda yeni bir anlaşma yapılamadı.
Süper kahramanın film hakları Sony'de, ancak Sony ve Disney'in sahibi olduğu Marvel Studios arasındaki anlaşma sayesinde Öremcek Adam Avengers: Endgame gibi filmlerde görülebilmişti.
Sony, gelecekte "işlerin değişmesini umduğunu" belirtti.
Sony, Twitter'da paylaşılan bir dizi mesajda Marvel Studios'un Başaknı Kevin Feige'e "yardımı ve rehberliği için" tteşekkür etti.
https://twitter.com/SonyPictures/status/1164036827667238912
Feige, İngiliz aktör Tom Holland'ın rol aldığı son iki Örümcek Adam filminde önemli bir görev üstlenmiş ve Örümcek Adam karakterini milyarlarca dolarlık Marvel Cinematic Universe'e (MCU) başarıyla entegre etmişti.
Örümcek Adam'ın durumu biraz karmaşık. Aslında Örümcek Adam bir Marvel çizgi roman karakteri, ancak Sony 1999'da Sony süper kahramanın film haklarını satın almıştı.
Sony, üçü Tobey Maguire ve ikisi Andrew Garfield ile olmak üzere beş film çekti.
Sony, 2015'te Disney ve Marvel Studios ile Peter Parker ve ikinci kişiliğini MCU'ye getirmek üzere anlaşmaya vardı.
Anlaşma, Disney'in Örümcek Adam filmlerini Sony ile birlikte çekmesi ve kârı paylaşması anlamına geliyordu ve karakter beş Marvel filminde yer aldı;
Hawkeye karakterini canlandıran Marvel Studios aktörü Jeremy Renner, Instagram paylaşımında Örümcek Adam'ın Marvel'e geri dönmesi çağrısı yaptı.
https://www.instagram.com/p/B1aLBNZDPOl/
Deadline adlı internet sitesi, son birkaç ayda Disney ve Sony'nin gelecekte çekilecek filmlerin masraflarının nasıl paylaşılacağı konusunda uzlaşmaya varamdı.
Ayrıca geçen ayki Comic-Con'da Marvel'in yeni film duyurularında Örümcek Adam'ın olmaması dikkat çekmişti.
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