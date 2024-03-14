Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        78
        Fenerbahçe
        FB
        76
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        36
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        32
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Basketbol Spar Girona-Beşiktaş BOA: 66-68 (MAÇ SONUCU) - Beşiktaş EuroCup'ta finalde! - Basketbol Haberleri

        Spar Girona-Beşiktaş BOA: 66-68 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup yarı final rövanş maçında İspanyol ekibi Spar Girona'yı deplasmanda 68-66 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 23:26 Güncelleme: 14.03.2024 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, EuroCup'ta finalde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIBA EuroCup yarı final rövanş maçında Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İspanyol ekibi Spar Girona'yı deplasmanda 68-66'lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        İspanya’nın Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu’nda oynanan müsabakada ilk çeyreği 21-13 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına ise 38-23 üstün girdi. Beşiktaş, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korurken üçüncü çeyreği 50-45, maçı da 68-66 kazanarak final biletini aldı.

        İlk maçta İstanbul’da 81-60 galip gelen Beşiktaş BOA, rövanş maçında 68-66 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükseldi.

        FİNALDE RAKİP LONDON LIONS

        Kadınlar EuroCup'ta finale yükselen Beşiktaş BOA, finalde İngiliz ekibi London Lions'ın rakibi oldu. Beşiktaş BOA ile London Lions arasındaki final serisi 3 ve 10 Nisan'da çift maç üzerinden oynanacak. İki maç sonunda şampiyon belli olacak.

        SALON: Pavello Fontajau

        REKLAM

        HAKEMLER: Cecília Toth, Ivor Matejek, Josip Jurcevic

        SPAR GIRONA: Magarity 12, Ygueravide 7, Canella 13, Mendy 9, Tolo 7, Etxarri 2, Parra, Pena 3, Bertsch 5, Lopez 8

        BEŞİKTAŞ BOA: Lazic 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Evans 14, Li 12, Krivacevic 7, Topuzovic, Melek Uzunoğlu

        1'İNCİ PERİYOT: 13-21

        DEVRE: 23-38

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-50

        4. Periyot: 66-68

        5 FAUL: 34.35 Canella, 36.38 Lopez (Spar Girona)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Çeyrek zafer!
        Çeyrek zafer!
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Ağaca çarpan araç alev aldı!
        Ağaca çarpan araç alev aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Habertürk Anasayfa