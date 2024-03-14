Spar Girona-Beşiktaş BOA: 66-68 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup yarı final rövanş maçında İspanyol ekibi Spar Girona'yı deplasmanda 68-66 yenerek finale yükseldi.
FIBA EuroCup yarı final rövanş maçında Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İspanyol ekibi Spar Girona'yı deplasmanda 68-66'lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.
İspanya’nın Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu’nda oynanan müsabakada ilk çeyreği 21-13 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına ise 38-23 üstün girdi. Beşiktaş, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korurken üçüncü çeyreği 50-45, maçı da 68-66 kazanarak final biletini aldı.
İlk maçta İstanbul’da 81-60 galip gelen Beşiktaş BOA, rövanş maçında 68-66 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükseldi.
FİNALDE RAKİP LONDON LIONS
Kadınlar EuroCup'ta finale yükselen Beşiktaş BOA, finalde İngiliz ekibi London Lions'ın rakibi oldu. Beşiktaş BOA ile London Lions arasındaki final serisi 3 ve 10 Nisan'da çift maç üzerinden oynanacak. İki maç sonunda şampiyon belli olacak.
SALON: Pavello Fontajau
HAKEMLER: Cecília Toth, Ivor Matejek, Josip Jurcevic
SPAR GIRONA: Magarity 12, Ygueravide 7, Canella 13, Mendy 9, Tolo 7, Etxarri 2, Parra, Pena 3, Bertsch 5, Lopez 8
BEŞİKTAŞ BOA: Lazic 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Evans 14, Li 12, Krivacevic 7, Topuzovic, Melek Uzunoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 13-21
DEVRE: 23-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-50
4. Periyot: 66-68
5 FAUL: 34.35 Canella, 36.38 Lopez (Spar Girona)