SpaceX rekor tazeledi

Elon Musk'a ait SpaceX şirketi, 22 Temmuz cuma günü yörüngeye 32. kez uydu göndererek, geçen seneki rekorunu kırdı.

SpaceX'in California'da Vandenberg Uzay Üssü'nden yaptığı fırlatmada Falcon-9 roketi kullanıldı. Roket yaklaşık sekiz buçuk dakika sonra, Pasifik Okyanusu'ndaki üsse geri döndü. SpaceX CEO'su Elon Musk, "Rekor sayıda fırlatma için SpaceX ekibine tebrikler!" paylaşımında bulundu.

SpaceX'in yörüngeye gönderdiği 3 binden fazla Starlink uydusu var.

SpaceX, 2022'de yörüngeye 52 uydu göndermeyi hedefliyor. Geçen sene ise 31 uydu gönderilmişti.

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