SpaceX’in yeni nesil roketi henüz yer yüzünü resmi bir uçuşla terk etmemiş olsa da bu durum firmanın Starship uçuşlarını reserve etmesinin önüne geçmiyor.

Astrolab girişimi, Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay firmasıyla yakın zamanda 2026'nın ortalarına kadar fırlatılabilecek mürettebatsız bir Starship kargo görevinde yer ayırtmak için bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

"AY YÜZEYİNE İLK TİCARİ KARGO SÖZLEŞMESİ"

Astrolab'ın CEO'su Jaret Matthews, The New York Times'a verdiği demeçte, "Bu, SpaceX'in ay yüzeyine ilk ticari kargo sözleşmesi" dedi ve şirketinin uçuşa katılan birkaç müşteriden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

HEM YÜK HEM ASTRONOT TAŞIYABİLECEK

Girişimci firma Astrolab, ay yüzeyinde ekipman, malzeme hatta insan da taşıyabilecek bir araç inşa ediyor. Esnek Lojistik ve Keşif Gezgini olarak adlandırılan (FLEX), NASA'nın Mars'taki Perseverance gezgininden daha büyük boyutlara sahip Jeep Wrangler büyüklüğündeki FLEX, kargoya yardımcı olmak için robotik bir kola sahip ve saatte 15 mil ile hareket edebiliyor. FLEX iki astronota kadar taşıyabiliyor.

HEDEF AY'DA VE MARS'TA GEZGİN FİLOSU

Astrolab’in belirttiğine göre FLEX'in ay yüzeyinde seyahat eden en büyük gezgin olması planlanıyor. Matthews, FLEX'in Ay'da ve ötesinde kalıcı bir insan varlığı oluşturmaya yardımcı olabileceğini söyledi. "Nihayetinde hedefimiz hem Ay'da hem de Mars'ta bir gezgin filosuna sahip olmak ve bu araçları nihayetinde Dünya dışı ekonomi için katalizörler olarak gördüğümü düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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