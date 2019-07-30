Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 20 bin öğretmen MEB'in ilkatama sayfasından okul tercihlerini yapabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURULARI 2019

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları için https://ilkatama.meb.gov.tr adresini erişime açtı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURULARI SON GÜN TARİHİ

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz ila 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.