Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı açıklamaları merakla takip ediyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar tercih sürecine geçiş yapacaklar. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde adaylar tercih ve atama işlemlerine başlayabilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının, adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra ilan edileceği kamuoyuna duyuruldu. Sözlü mülakatların sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler haberlerde yer alacaktır.
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TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 eğitim öğretim dönemi sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde adaylar tercih ve atama işlemlerine başlayabilecek.
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