Sözlerden fazlasını anlatan beden dili: Birinin güvenilir olmadığını gösteren 7 işaret!
İnsanlar bazen yalan söyleyebilir ve böyle anlarda vücut dilleri onları ele verebilir. Peki, hangi hareketler karşınızdaki kişinin doğruları söylemediğini gösterir? İşte, sizin için birinin güvenilir olmadığını gösteren 7 işaret!
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Yalanlar genellikle insanlar tarafından kendini savunma mekanizması olarak veya sosyal ilişkilerdeki dinamikleri etkilemek için kullanılır. Ancak kurulan sözlü iletişim sırasında rol oynayan vücut dili yüzünden söyledikleri yalanlar tespit edilebilir. İşte, güvenilir olmayan insanların bazı vücut dili işaretlerinin anlamları...
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1. GÖZ TEMASINDAN KAÇINMAK
Değişen gözler her zaman birisinin yalan söylediğinin işareti değildir ancak kişinin sürekli olarak sizden uzağa baktığını fark ederseniz (genellikle gözlerinin sol üst veya sağ köşelerine) yalan söylüyor olabilir.
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Bununla birlikte yalan söyleyen çoğu kişi bu tekniğin farkında olduğundan karşı tarafla göz temasından kaçınmaya çalışabilir. Örneğin çoğu deneyimli poker oyuncusu, doğal hareketler yaratmak için hileler sırasında gözlerini ovuşturur.
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2. SÜREKLİ TELEFONA BAKMAK
Birinin gözlerinin bütün gün ekranına yapışık olduğunu görürseniz bu durum onun yüzleşme korkusu taşıdığını veya başka bir kişiden gelen mesajların her an görünebileceğinden endişe duyduğunu gösterebilir. Bunların yanı sıra, yemek zamanlarında sohbet etmekte zorluk çekip sadece telefonla ilgilenmek de güvensizlik oluşturabilir.
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3. KONUŞMA SIRASINDA UZAK DURMAK
Genel olarak insanlar, konuşma sırasında vücutlarıyla birbirlerine doğru eğilme eğilimindedir. Karşınızdaki insanın hareketlerinde ve sorularınıza yanıt verme biçiminde bir değişiklik fark ederseniz bu, onların bir olayı sakladıklarının işareti olabilir.
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4. GÖZ KIRPMAK
Göz kırpmak doğaldır ancak birisinin çok fazla veya çok az göz kırpması normal olmayabilir. Örneğin nadiren göz kırpma, kişinin olmadığı biri gibi davranmaya çalıştığını gösterebilir. Bunun yanı sıra deneyimli bir sihirbaz, bir sonraki sihir numarasında doğalmış gibi davranmak için normalden daha yavaş göz kırpabilir.
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5. KOL VE BACAKLARI BAĞDAŞTIRMAK
Konuşmaların yüzde 55'i sözsüzdür ve kollarla bacaklar gibi vücut ifadeleri bunun büyük bir bölümünü oluşturabilir. Kolları çaprazlamak savunmayı veya kendini korumayı ifade edebilir.
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Bunun yanı sıra bacak bacak üstüne atmak birinden rahatsız olduğunuzu gösterebilir. Ayrıca, aşırı genişleyen kollar gibi ince işaretler de kişinin daha manipülatif ve otoriter görünmesine neden olabilir.
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6. ÇOK FAZLA EL HAREKETİ KULLANMAK
İnsanlarla konuşurken el hareketlerini kullanmak önemli noktaların vurgulanmasına yardımcı olur ve diğerlerinin de konuşmaya katılmasını sağlar. Ancak bu hareketler fazlalaştığında şüphe uyandırabilir.
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Bununla birlikte 2015 yılında Michigan Üniversitesi’nin yayınladığı bir araştırmada, iki elini kullanarak jest yapan kişilerin yalancı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya çıktı.
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7. KONUŞURKEN SES ÇATLAMASI
Yalancı insanlar sıklıkla dürüst insanlara göre konuşurken daha yüksek bir perdeye geçiş yapabilirler. Ancak duyduğunuz her tiz ton ya da sesin çatlaması karşı tarafın yalan söylediğini göstermez. Konuşurken yükselen ses tonunun yanı sıra diğer beden dili hareketleri birleştiğinde bu durumu tekrar gözden geçirebilirsiniz.
Kaynak: Bright Side, Michigan News University of Michigan