Sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri 27 Temmuz Perşembe günü başladı ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek. İyi bir üniversite kazanma amacıyla üniversite tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler, 2 ve 4 yıllık sözel ile alan bölümlerin YKS sözel puanlarını araştırıyor. İşte 2023 YKS sözel bölümlerin YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler...