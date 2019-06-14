14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Emin Çölaşan sesli ve görüntülü olarak katılırken sanık Necati Doğru ve Metin Yılmaz’ın kda arasında bulunduğu 7 sanık duruşmaya katıldı.
BERAATINI TALEP ETTİ
Duruşmada son savunmasını yapan sanık Emin Çölaşan, " FETÖ olayı ve terörü desteklediğimiz olayı bizim gazetemize sığmaz. Bizde öyle bir şey olmaz. Bilerek isteyerek yardım ettiğimiz olayı iddialarda kalmış durumda. İddia makamının suçlamalarını çürüttüm. Beraatımı istiyorum" dedi.
"BU LEKELEMEYE İZİN VERMEYİN"
Sanık Necati Doğru, "Ben 44 yıllık gazeteciyim. Mahkeme binalarını çok tanıdık biriyim. Çok gittim. Çok güzel adalet sarayları yapılmadan apartman dairelerindeki adliyelere giderdim. Ben tedirgin olmadan giderdim. Aynı güvenle gidemiyorum. Size güvenmediğim için değil. Ben kanıtsız yazılmış iddianamelere güvenmediğim için tedirgin geliyorum. Bakıyorum bilerek isteyerek üç yazıda FETÖ örgütünü nasıl aklamışım. Şüphe duyulmayan kanıt olması lazım. Böyle bir şey yok. Suç aleti 3 tane yazı. Mutlaka kasıt bulmanız gerekir ki adaletin önünde yargılanmayı hak edeyim. FETÖ’yü aklamak temize çıkarmak kesinlikle söz konusu değil. Ahlakım düşüncem dünya görüşüm FETÖ'cülüğün yakınından yanından geçmez. Beni lekeliyorlar. Bu lekelemeye izin vermeyin beratımı istiyorum" dedi.
BERAATINI İSTEDİLER
Sanık Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da suçlamaları kabul etmeyerek beratımı talep etti.
Sanık Mediha Olgun’da bilerek isteyerek yardım suçlamasını kabul etmediğini belirterek benim yetkim yoktu. Görmediğim bir haber için yargılanıyorum. Bu durumdan rahatsızım. İşsiz kaldım. Gazetecilikten soğudum. Benim Fetullahçılarla ne işim olur. Beraatımı istiyorum” dedi.
4 EYLÜL’E ERTELENDİ
Mahkeme süre isteyen sanıkların talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. Son savunmaların tamamlanmasının ardından mahkemenin 4 Eylül’deki duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.
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