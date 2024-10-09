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        Haberler Dünya Sözcü Çelik'ten İsrailli bakana tepki | Dış Haberler

        Sözcü Çelik'ten İsrailli bakana tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür. Tam bir "Nazi" olan Dışişleri Bakanı Katz ve katliam şebekesinin diğer üyeleri eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Gazze'de şehit olanları, insanlık cephesi ve insani değerler adına selamlamıştır. Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir. Bundan rahatsızlık duyanlar ise soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileridir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 20:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 21:44
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