18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Söz dizisi 64. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de ekranlara gelecek. Tim ve Erdem Karabatak’ı aramaya devam ederken, bölgede giderek hakimiyetini büyüten Dragan Karabatak’ın ele geçirildiğini öğrenir. İşte, Söz 64. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
SÖZ 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırmıştır. Sami bu durumdan kurtulmak için Yavuz’un en zayıf yanına saldıracaktır. Turan ve Kopuk’a…
Yavuz, Sami’nin adamlarından birinin gizli bir mekânı olduğunu öğrenir. Mekana düzenlediği baskınla Sami’ye bir adım daha yaklaşmanın fırsatını bulacaktır. Bu yakınlık ona Karabatak hakkında önemli bir istihbarat getirecek ama Turan ve Kopuk’un uğramak üzere olduğu saldırıya yetişmesine de engel olacaktır.
SÖZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Canını zor kurtaran Tarık, Yavuz’dan intikam almak için başka yollar aramaktadır. Ama karşısında Derya’yı görünce geri çekilme vaktinin geldiğini anlar. Çünkü Derya Yavuz’un vurulmasında onun parmağı olduğuna inanmaktadır.
Tarık’ın geri çekilmesi Sami’nin görevi devraldığı anlamına gelmektedir. Yavuz ise bu karşılaşmadan memnundur. Çünkü Sami ve ekibinden hesap sorma vakti gelmiştir.
Karabatak, bombalı saldırının faili Şero’nun peşindedir. Ama tam yakalayacağı sırada Şero’nun Dragan’la birlikte yaptığı saldırı planını öğrenir. Artık kendini açık etmeden bu planın detaylarını öğrenmek zorundadır. Ama Şero’nun peşini de bırakmaya niyeti yoktur.
Tim, Karabatak’tan gelen haberle harekete geçer. Hem Karabatak’ı almak hem de Dragan’ın planını engellemek için hazırladıkları tuzak Şero’nun son anda karar değiştirmesiyle Karabatak için hayati bir riske dönüşür.
Söz 64. yeni bölümü ile bu akam saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.
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