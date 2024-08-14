Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası
Zonguldak'taki bir AVM'de soyunma kabinlerindeki kadınların gizlice görüntüsünü çektiği iddia edilen giyim mağazası çalışanı M.K., 16 yaşındaki kız çocuğunun ihbarıyla gözaltına alındı. Telefonu incelemeye alınan şüpheli, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta bir AVM'de 28 Temmuz'da yaşanan olayda giyim mağazası çalışanı M.K., iddiaya göre cep telefonuyla soyunma kabinlerindeki kadın müşterilerin görüntülerini kaydetti.
16 yaşındaki kız çocuğu durumdan şüphelenip ailesine bilgi verdi.
Ailenin polis merkezine gidip şikayetçi olmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, mağaza çalışanını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
M.K.'ye, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz’ suçlamasıyla işlem yapıldı.
Suçlamaları reddeden şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
M.K.'nin cep telefonu detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, M.K.'nin mağazadaki işine son verildiği öğrenildi.