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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya Valiliği'nde Deprem Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda; Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda; bugüne kadar yapılan hasar tespit çalışmaları, yapılan ve yapılması planlanan yardımlar ile ilgili çalışmalar, depremzedeler için yapılan ve yapılması planlanan konteyner alanlarıyla ilgili çalışmaların ele alındığı öğrenildi.

Öte yandan Malatya Valiliği tarafından yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerinde ara verilen eğitime, 17 Şubat tarihinde tekrar başlanacağı bildirildi.