Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz final mi yaptı, ne zaman başlayacak? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm kaçta?

Söylemezsem Olmaz programı günün öne çıkan konuları arasında. Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Sabah kuşağı programı Söylemezsem Olmaz, hafta içi Beyaz TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Peki, gün itibatiyle yayınlanmayan program bugün neden yok ve ne zaman yayınlanacak?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

Sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz, 27 Mayıs Cuma günkü bölümüyle sezon finali yaptı.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz'ın Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.