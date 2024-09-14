Southampton 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

REKLAM advertisement1

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Southampton sahasında Manchester United'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Matthijs de Ligt, 41'de Marcus Rashford ve 90+6. dakikada ise Alejandro Garnacho kaydetti.

Ayrıca ev sahibi ekipte Cameron Archer, 33. dakikada penaltı atışından yararlanamazken; 79. dakikada ise Jack Stephens direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Man. United 2 maç sonra kazanarak 6 puana ulaştı. Henüz puanla tanışamayan Southampton ise 4. haftayı de 0 puanla bitirdi.

Ligin 5. haftasında M. United deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Southampton ise sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak.