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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisini öldürdü! 2 kişiyi yaraladı! Villada dehşet - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!

        İstanbul'da, Özbek asıllı 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova, çalıştığı villaya gelen sevgilisi 54 yaşındaki Musa G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ev sahibi iki kişiyi de yaralayan zanlı, sevgilisini, kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdü. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:19
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        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
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        İstanbul'da olay dün akşam, saat 21.10 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Musa G. (54), Özbek asıllı sevgilisi Zebiniso Dayıyarova'nın (49) bakıcı olarak çalıştığı villaya gitti.

        VİLLADA DEHŞET SAÇTI

        Sevgilisi ile tartışan Musa G., villada dehşet saçtı. Defalarca bıçaklanan Dayıyarova olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı ardından ev sahibi 87 yaşındaki M.Ö.'yü 8, 86 yaşındaki eşi T.Ö.’yü de 2 bıçak darbesiyle yaraladı.

        OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

        Katil zanlısı daha sonra olay yerinden kaçtı. Sesler üzerine komşular, polis ve sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren Musa G.’nin olay sonrası görüntüleri elde edildi.

        KÜÇÜKÇEKMECE’DE YAKALANDI

        Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Musa G., Küçükçekmece’de yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen katil zanlısı Musa G., cinayeti itiraf etti. Olayda kullandığı bıçak ve üzerindeki kanlı gömleği ise denize attığını söyledi.

        "BENİ ALDATIYORDU" İDDİASINDA BULUNDU

        Cinayet Büro Amirliği’nde soruşturması sürdürülen katil zanlısı verdiği ifadede, öldürdüğü Zebiniso Dayıyarova'nın gönül ilişkisi olduğunu, maktulenin kendisini aldattığını iddia etti.

        Villaya giderek onunla tartıştığını daha sonra bıçakla defalarca bıçakladığıın söyledi. Soruşturmanın ardından 2 suç kaydı çıkan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

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        #istanbul
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