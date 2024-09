Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 21 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu.

"SONUNA KADAR BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyarette, "Mücadelesini unutmayacağız, unutturmayacağız ve inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hesabını bütün uluslararası mahkemelerde soracağız. Dün itibarıyla Adalet Bakanlığımız Adli Tıp Kurumumuz bütün otopsileri uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Doğrudan hedef alınarak ve direkt olarak sol kulağının arkasından kurşunla şehit edilmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen 7 Ekim'den bu yana yaşanan büyük dramı hep beraber izliyoruz. Her gün onlarca, yüzlerce Filistinli katlediliyor. Gazze'deki bu büyük insanlık ayıbına, insanlığın çok şükür büyük bir kısmı; vicdan ve insaf sahibi olanlar karşı çıkıyor. Siyonist İsrail ve iş birlikçisi Amerika ve arkasındaki bazı güçler maalesef bu katliamı, bu soykırımı destekliyorlar, teşvik ediyorlar ve bunun arkasında duruyorlar.

Ayşenur kızımızın Amerikan vatandaşı olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde Amerikan makamları tarafından bile hesabının sorulmamış olması dikkate şayandır. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Orada şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse, Ayşenur Ezgi'nin kanı da o kadar mukaddestir ve sonuna kadar takipçisi olacağız.

Bu bir insanlık davasıdır ve gerçekten büyük bir ıstırabı ortaya koyuyor. Ayrıca bütün dünyanın gözü Gazze'deyken, Ayşenur kızımızın da şehit olduğu yer Batı Şeria toprakları. İsrail'in işgalci güçleri adım adım her an, her saniye durmadan topraklarını genişletiyor ve Batı Şeria'daki Filistinli kardeşlerimizi yerlerinden ediyor. Dünya da buna seyirci kalıyor. Artık şu açıkça bilinmelidir ki Netanyahu ve çetesi, bardak dolmuş ve taşmıştır. Bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde vereceklerdir. Türk milleti olarak, devlet olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Allah rahmet eylesin. Ayşenur Ezgi bizim için diğer bütün şehitler gibi ölümsüzdür."