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        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi: Satıldığı zaman etiket yapıştırıyoruz

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir gıda toptancısındaki denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş, üretim yeri ve etiketi olmayan sucuk, et ürünleri, peynir, helva, zeytin ve zeytinyağları bulundu. Denetimin ardından mühürlenen gıda toptancısındaki görevli, zabıta ve gıda mühendislerine "Dolapta yazılar siliniyor. Satıldığı zaman bunlara etiket yapıştırıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:04
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          İstanbul Avcılar'da bir gıda toptancısındaki denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş, üretim yeri ve etiketi olmayan sucuk, et ürünleri, peynir, helva, zeytin ve zeytinyağları bulundu.

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          Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir gıda toptancısında denetim yaptı.

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          Dondurucularda standartlara uymayan çok sayıda ürün olduğunu belirleyen ekipler, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bilgi vererek kapsamlı denetim için ekip istedi. 

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          İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen görevliler, ürünleri tek tek kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin birçoğunun son kullanma tarihinin geçtiği görüldü.

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          Kavurmaların son kullanma tarihinin 2023 yılı şubat ayı olduğu ve çok miktarda benzer et ürünü bulunduğu tespit edildi.

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          Derin dondurucuda veya saklama yerlerinde bulunan ambalajı bozuk, küflü peynir, zeytin ve helvalara el konuldu.

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          Dondurucuda istiflenen tabakların içinde nerede ve hangi koşullarda hazırlanarak paketlendiği bilinmeyen kıymaların olduğu görüldü.

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          Hatay'dan getirildiği öne sürülen etiketsiz ve üretim bilgileri bulunmayan zeytinyağı şişe ve tenekelerinin incelenmesine de karar verildi.

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          Ekipler, iş yerini de mühürledi.

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          Denetim yapılan gıda toptancısındaki görevli, zabıta ve gıda mühendislerine "Dolapta yazılar siliniyor. Satıldığı zaman bunlara etiket yapıştırıyoruz" dedi.

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          Görevli ayrıca son kullanma tarihi geçen ürünleri yanlışlıkla yeni ürünlerin arasında muhafaza ettiklerini de söyledi.

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