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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini devam ettirmek isterken; konuk takım ise 2 maçlık puan hasretini dindirme peşinde... Icardi'nin yokluğunda forvette kimin olacağı merak edilirken, teknik direktör Okan Buruk bu konuda kararını verdi. İşte G.Saray'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:12
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        • 2

          G.SARAY'DA 2 EKSİK

          Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

        • 3

          CİMBOM'DAN 3 MAÇTA 9 GOL

          Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 9 gol kaydetti. Cimbom, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.

        • 4

          SON 4 MAÇTA ASLAN GALİP

          Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı. Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

        • 5

          45. RANDEVU

          Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 45. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

        • 6

          OSIMHEN VE JAKOBS SİFTAH PEŞİNDE

          Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

        • 7

          İşte G.Saray'ın Ç. Rizespor maçı muhtemel 11'i...

        • 8

          FERNANDO MUSLERA

        • 9

          ELIAS JELERT

        • 10

          VICTOR NELSSON

        • 11

          DAVINSON SANCHEZ

        • 12

          BERKAN KUTLU

        • 13

          LUCAS TORREIRA

        • 14

          GABRIEL SARA

        • 15

          YUNUS AKGÜN

        • 16

          DRIES MERTENS

        • 17

          BARIŞ ALPER YILMAZ

        • 18

          MICHY BATSHUAYI

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