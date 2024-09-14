Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini devam ettirmek isterken; konuk takım ise 2 maçlık puan hasretini dindirme peşinde... Icardi'nin yokluğunda forvette kimin olacağı merak edilirken, teknik direktör Okan Buruk bu konuda kararını verdi. İşte G.Saray'ın muhtemel 11'i...
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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G.SARAY'DA 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
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CİMBOM'DAN 3 MAÇTA 9 GOL
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 9 gol kaydetti. Cimbom, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.
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SON 4 MAÇTA ASLAN GALİP
Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı. Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.
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45. RANDEVU
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 45. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
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OSIMHEN VE JAKOBS SİFTAH PEŞİNDE
Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.
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İşte G.Saray'ın Ç. Rizespor maçı muhtemel 11'i...
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FERNANDO MUSLERA
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ELIAS JELERT
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VICTOR NELSSON
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DAVINSON SANCHEZ
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BERKAN KUTLU
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LUCAS TORREIRA
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GABRIEL SARA
- 15
YUNUS AKGÜN
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- 16
DRIES MERTENS
- 17
BARIŞ ALPER YILMAZ
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MICHY BATSHUAYI
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