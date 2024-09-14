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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek... Yağmur yolda | Son dakika haberleri

        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek... Yağmur yolda

        Eylül ayında Ağustos sıcaklıkları yaşanırken, bu durum uzun sürmeyecek. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava pazar gününden itibaren Türkiye'ye giriyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi beklenirken, sağanak yağmur da görülebilir

        Giriş: 14.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:53
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        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek...
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        Türkiye’de bu cumartesi bulutlar Marmara ve Ege semalarında geziniyor. Fazla yağmur bırakmayan bu parçalı bulutlu güneşli gökyüzünde İstanbul 28°C, fakat güneş altında hissedilen hava 33-35°C’lere yükselerek, Eylül ayının ortası gelirken yaz tadı veriyor.

        Bu ısınma, güneybatıdan (lodos) kuvvetli esen rüzgarlarla oluyor. Bu cumartesi ve pazarın ilk yarısında hakim güney yönlü rüzgarlar, sıcaklığı yükselttikten sonra hemen peşine pazar günü Marmara’da yağmur bekliyoruz.

        Şu sıralarda Çanakkale-Balıkesir-Edirne’ye bağlı çeşitli kırsallarda yağıyor, cumartesi akşamı yaklaşırken zayıf kuvvette olmak üzere İzmir-Çanakkale arasında yağmur görülür.

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        Bu sırada Anadolu güneşleniyor, Karadeniz kıyılarında da parçalı bulutlu-güneşli bir hafta sonu oluyor.

        PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞMUR GÖRÜLEBİLİR

        Pazar günü İstanbul’da tahmini saat 10:00 ila 16:00 arasında Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere yağmur görülebilir. Lodoslu rüzgarın ardından gerçekleşmesi muhtemel bu yağmurlar bu kez İstanbul’un güney kıyılarını da ıslatabilir.

        YUKARIDA FIRTINALAR KOPUYOR

        Romanya üzerinde bulunan ve tüm Balkan ülkeleri ile Doğu Avrupa’yı etkileyen yağışlı sistem, Alp Dağlarını beyaza bürüdü. Yükseklerde hızla biriken kar, Avrupa’nın pek çok köy/kasaba evine ulaşımı durdurdu.

        Türkiye bu basınç sisteminin doğusunda kalıyor, geniş bir alanda yukarı seviyede fırtınalar kopuyor, dönüş hareketi ülkemize güney ve batı yönlerden hızlı hava taşınımına yol açıyor. Yer seviyesinde biz rüzgarı orta kuvvette estiği için makul buluyoruz fakat yukarı seviyemiz çok hareketli.

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        Şehirlerdeki kokuları yükselten, açıklardaki pisliği kıyılara vuran bu rüzgarlar aynı zamanda sonbahar çarkının çalıştığını gösteriyor.

        HAVA SICAKLIKLARI HIZLA DÜŞECEK

        Hava sıcaklıkları yarın Marmara’da hissedilir biçimde düşecek, pazar sabahı dışarı çıkarken İstanbul’da hissedilen 23°C olabilir. Cumartesiye göre 7-8°C daha serin bir pazar günü olacak.

        Ankara yaz mevsiminden henüz çıkamadı, gündüzler 30°C’ye çıkan termometre, 16 Eylül pazartesiden itibaren 25°C’ye gerileyecek. Ankara’da yeni hafta hissedilir bir serinlik yaşanır ama yağmur ihtimalleri çok az. Başkentte pazartesi akşamı kısa bir sağanak görülebilir, bunun dışında güneşli günler sürüyor.

        İzmir’de ve Ege kıyılarında sıcaklıklar yarından itibaren nihayet 30°C’nin altına düşüyor. Deniz açıklarında kuvvetli esen rüzgar, kıyı ilçelerde orta kuvvette semtleri havalandırıyor. Lodostan gelen esintiler ile büyük şehirlerde ciddi bir “koku” problemi ortaya çıkıyor.

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