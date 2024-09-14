Türkiye’de bu cumartesi bulutlar Marmara ve Ege semalarında geziniyor. Fazla yağmur bırakmayan bu parçalı bulutlu güneşli gökyüzünde İstanbul 28°C, fakat güneş altında hissedilen hava 33-35°C’lere yükselerek, Eylül ayının ortası gelirken yaz tadı veriyor.

Bu ısınma, güneybatıdan (lodos) kuvvetli esen rüzgarlarla oluyor. Bu cumartesi ve pazarın ilk yarısında hakim güney yönlü rüzgarlar, sıcaklığı yükselttikten sonra hemen peşine pazar günü Marmara’da yağmur bekliyoruz.

Şu sıralarda Çanakkale-Balıkesir-Edirne’ye bağlı çeşitli kırsallarda yağıyor, cumartesi akşamı yaklaşırken zayıf kuvvette olmak üzere İzmir-Çanakkale arasında yağmur görülür.

Bu sırada Anadolu güneşleniyor, Karadeniz kıyılarında da parçalı bulutlu-güneşli bir hafta sonu oluyor.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞMUR GÖRÜLEBİLİR

Pazar günü İstanbul’da tahmini saat 10:00 ila 16:00 arasında Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere yağmur görülebilir. Lodoslu rüzgarın ardından gerçekleşmesi muhtemel bu yağmurlar bu kez İstanbul’un güney kıyılarını da ıslatabilir.

YUKARIDA FIRTINALAR KOPUYOR

Romanya üzerinde bulunan ve tüm Balkan ülkeleri ile Doğu Avrupa’yı etkileyen yağışlı sistem, Alp Dağlarını beyaza bürüdü. Yükseklerde hızla biriken kar, Avrupa’nın pek çok köy/kasaba evine ulaşımı durdurdu.

Türkiye bu basınç sisteminin doğusunda kalıyor, geniş bir alanda yukarı seviyede fırtınalar kopuyor, dönüş hareketi ülkemize güney ve batı yönlerden hızlı hava taşınımına yol açıyor. Yer seviyesinde biz rüzgarı orta kuvvette estiği için makul buluyoruz fakat yukarı seviyemiz çok hareketli.