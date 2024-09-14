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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin Güran son haberler: 8 yaşındaki Narin'in mezarına yoğun ilgi! | Son dakika haberleri

        Oyuncak bırakıyorlar... 8 yaşındaki Narin'in mezarına yoğun ilgi!

        Diyarbakır'da, 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarına, Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, dua edip, oyuncak ya da çiçek bırakıyor. Narin'in mezarı bir an olsun boş kalmıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:30
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        Oyuncak bırakıyorlar... Narin'e geliyorlar!
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına ziyaretler sürüyor.

        ÇEVRE İLLERDEN GELİYORLAR

        DHA'da yer alan habere göre başta kent merkezi olmak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Elazığ ilinden gelen birçok kişi, Narin'in mezarında dua edip, oyuncak ya da çiçek bırakıyor. Bazı ziyaretçiler de mezara yazdıkları notu ya da okul çantasını koyuyor.

        "ALLAH, NARİN'İN HAKKINI BIRAKMASIN"

        Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelerek Narin Güran'ın mezarı başında dua eden Şindar Meşe de, "Nusaybin'den Narin kızımız için buraya geldik. Onun durumuna çok üzüldük. Ben de bir anneyim, evlat acısı çok zor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın" diye konuştu.

        Bismil ilçesinden bir grup arkadaşıyla gelen Metin Çağlın ise "Bismil ilçesinden geldim. Duyduk, gerçekten çok üzüldük. İnşallah bir an önce bu olaylar çözülür. Allah, Narin'in hakkını bırakmasın. Küçücük bir çocuktu" dedi.

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        #narin güran
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