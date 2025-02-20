"Sosyopark Beş Boyutlu Gelecek Gaziantep" protokolü

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Sosyopark Beş Boyutlu Gelecek Gaziantep" projesi için Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

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Gençlerin sosyal ve fiziksel gelişiminin sağlanması amacıyla hazırlanan projenin imza töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, gençlerin sürekli yanlarında olduklarını ve projeler üretildiğini söyledi.

Proje kapsamında gençlerin geleceklerini sağlıklı zemine kurmak için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Çeber, şunları söyledi:

"Gençlerin hem kendi yaşam alanlarında, kendi içlerinde hem de gençleri etkileyen tüm sosyal çevrelerde her birinin içine alındığı geniş bir proje. 5 boyutta bu proje gençlerle beraber yürüyecek. Okullarımız çok titizlikle seçildi. İnşallah 5 boyutta 15-18 yaş arası gençlerimizin karakter, kişilik, bedensel ve sosyal gelişimleri gibi her alanda eğitimler verilecek. Gençlerimize dönük kamp çalışmaları yapılacak. Projeye katılan başka üniversite ve başka akademisyenler de katılacak."

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise projeyle beraber gençlerin yaşamlarına dahil olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, şunları anlattı:

"Aslında her şeyin başı insan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Tabi yapay zekaların konuşulduğu olağanüstü zor dönemden geçerken hep sorunlarla mücadele ediyoruz. Uyuşturucu bir sorun, hastalık bir sorun, şiddet bir sorun, göç bir sorun. Dolayısıyla bu alanlar bizim için çok hayati. Bu projeyle Gaziantep Büyükşehir olarak da Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini ortaya koyuyoruz. Çocukları, gençleri geleceğe hazırlamak. Geleceğin dünyasını hazırlamak. Sorun alanlarını yalnızca şikayet etmeden birlikte kurumsal işbirliği yapmak için bugün buradayız. Bunun sonunda çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum."

Projeyle, gençlerin birlikte yaşadıkları sosyal grupların katılımını da sağlayarak, disiplinler arası düşünme kabiliyetlerini, sosyal ve çevresel sorumluluk duygularını ve özgüvenlerini geliştirmek için yaşam becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

Törene, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.