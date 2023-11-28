Sosyal medyada viral oldu! İşte peynir dolgulu Jalapeno turşusunun tarifi!

PEYNİR DOLGULU JAPALENO TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Bu turşuyu yaparken mutlaka eldiven kullanın. Eldivenleri taktıktan sonra biberleri güzelce yıkayın ve saplarını ayıklayarak içerisindeki tohumları temizleyin. Büyük bir kavanoza aldığınız biberlerin üzerine su sirke ve tuz ilave edip ağzını kapatın ve 2 hafta bekletin. 2 haftanın sonunda biberleri bir süzgece döküp suyunu süzün. Biberler turşu kıvamına geldikten sonra peynirleri ve kaymağı karıştırın. Hazırlanan iç dolguyu biberlerin içerisine doldurun ve ağızları yukarı bakacak şekilde kavanoza dizin. Rendelediğiniz sarımsakları biberlerin üzerine serpin. Kavanoz dolana kadar zeytinyağı ekleyin ve 1-2 gün beklettikten sonra tüketin.