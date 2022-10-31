Sosyal medyada tepki çekmişti! Kursta dayağa soruşturma!

DHA'da yer alan habere göre bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.

Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı.