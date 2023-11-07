İstanbul Bayrampaşa’da, 2 hafta önce kaybolan kedisini arayan Ayhan Dilaver, ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde kedinin bir kişi tarafından kaçırıldığını tespit etti.

ŞİDDET UYGULAYIP SOKAĞA FIRLATTI

AA ve İHA'da yer alan habere göre görüntüler ile emniyete giden Dilaver, şüpheliden şikayetçi oldu. Görüntülerde poşete konulup kaçırılan kedinin daha sonra sokağa fırlatıldığı yer aldı. Bu görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.