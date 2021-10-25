Sosyal medyada tartıştığı kuzenini silahla yaraladı

DHA

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Tufan D, aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeni Emir Ö.'nün evine gitti.

Evin önünde buluşan iki kuzen arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tufan D, pompalı tüfekle Emir Ö'ye ateş etti. DHA'nın haberine göre; vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö, kanlar içinde yığıldı. Tufan D, geldiği otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emir Ö, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.