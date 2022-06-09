Sosyal medyada Mükremin Gezgin tartışması

Yaşanan olayda TikTok'tan aylardır hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin adlı fenomenin hesapları askıya alındı. Ayrıca kendisi ve hastane personeli hakkında soruşturma da başlatıldı.
"BEĞENİ VE TAKİPÇİ DELİSİ OLMUŞSUNUZ"
Oyuncu Bergüzar Korel ise Gezgin'e tepki gösterenler arasında yer aldı.
Korel, "İlk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu... Belli ki yenidoğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz beğeni ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya!" ifadelerini kullandı.
"HEDEF GÖSTEREREK ELİNİZE NE GEÇİYOR?"
Oyuncu Hazal Kaya'dan ise Korel'e tepki geldi. Kaya açıklamasında şunları söyledi:
"Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?"
Kaya, kısa süre sonra ise paylaşımını kaldırdı.
"GÜNÜNÜZ BANA MI YETİYOR"
TikTok hesabı kapatılan Gezgin ise Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğum sizi ne kadar ilgilendirebilir ki? O kadar kadın cinayeti, çocuk katili oluyor. Onlara sesiniz çıkmıyor da gücünüz bana mı yetiyor? Beni seven bu halimle bile seviyor, saygı gösteriyor. Sizin saygınız sizin kadar. Arkadaşlar cidden yapmayın artık dayanamıyorum" dedi.
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