Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Köpeğe cinsel istismarda gerçek farklı çıktı

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İzmir'in Çiğli ilçesindeki Anadolu Caddesi'nde bulunan bir petrol istasyonunun önünde dün saat 18.30 sıralarında özel bir firmaya ait otomobil içerisinde bir kişinin, köpeğe cinsel istismarda bulunduğu ve elinde tabanca olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli araçtan indirildi. Yapılan kontrollerde, tabancanın oyuncak olduğu, M.Ö. olduğu belirlenen şahsın bileğinde sevgi izi dövmesi olduğu ve aklı dengesinin olmadığı anlaşıldı.

Ayrıca araç içinde bulunan köpekte herhangi bir cinsel saldırı izi görülmediği ve köpeğin sokak köpeği olduğu tespit edildi.

KİLİT SİSTEMİ BOZUK ARACA GİRMİŞ Öte yandan, aracın sahibi olan firmanın yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gün önce aracın elektrik aksanında meydana gelen arıza sebebiyle yolda kaldığı, bu yüzden yol kenarına bırakıldığı ve meydana gelen arıza nedeniyle kapılarının kilitlenmediği belirtildi. Akli dengesi yerinde olmayan M.Ö.'nün de kapıları açık olan araca bir sokak köpeğiyle bindiği daha sonra oradaki bir vatandaş tarafından görüntülerin videoya alınıp sosyal medyaya paylaşıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili araç sahibinin de şikayetçi olmaması üzerine akli dengesi yerinde olmayan M.Ö, vasisi olan annesine teslim edildi.