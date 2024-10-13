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        Haberler Gündem Güncel Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Köpeğe cinsel istismarda gerçek farklı çıktı | Son dakika haberleri

        Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Köpeğe cinsel istismarda gerçek farklı çıktı

        İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişinin otomobilde sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu görüntüdeki kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı, hayvana istismar izinin görülmediği ve tabancanın da oyuncak olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:33
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        Tepki çeken olayın aslı ortaya çıktı
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        İzmir'in Çiğli ilçesindeki Anadolu Caddesi'nde bulunan bir petrol istasyonunun önünde dün saat 18.30 sıralarında özel bir firmaya ait otomobil içerisinde bir kişinin, köpeğe cinsel istismarda bulunduğu ve elinde tabanca olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli araçtan indirildi. Yapılan kontrollerde, tabancanın oyuncak olduğu, M.Ö. olduğu belirlenen şahsın bileğinde sevgi izi dövmesi olduğu ve aklı dengesinin olmadığı anlaşıldı.

        Ayrıca araç içinde bulunan köpekte herhangi bir cinsel saldırı izi görülmediği ve köpeğin sokak köpeği olduğu tespit edildi.

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        Öte yandan, aracın sahibi olan firmanın yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gün önce aracın elektrik aksanında meydana gelen arıza sebebiyle yolda kaldığı, bu yüzden yol kenarına bırakıldığı ve meydana gelen arıza nedeniyle kapılarının kilitlenmediği belirtildi.

        Akli dengesi yerinde olmayan M.Ö.'nün de kapıları açık olan araca bir sokak köpeğiyle bindiği daha sonra oradaki bir vatandaş tarafından görüntülerin videoya alınıp sosyal medyaya paylaşıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili araç sahibinin de şikayetçi olmaması üzerine akli dengesi yerinde olmayan M.Ö, vasisi olan annesine teslim edildi.

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        #İzmir
        #hayvan
        #cinsel saldırı
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