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        Sosyal medya ünlüsü 'Jahrein' beraat etti

        Antalya'da "Jahrein" rumuzuyla sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç'un "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 17:20 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:20
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        Sosyal medya ünlüsü 'Jahrein' beraat etti
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        Sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Sonuç beraat etti.

        Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Sonuç ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada sanık avukatları suçla ilgili maddi unsurların oluşmadığını savunarak Sonuç'un beraatini istedi.

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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        Mahkeme, sanığın beraatine karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        "Jahrein" rumuzuyla sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yapan Ahmet Sonuç, toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmalar yaptığı gerekçesiyle 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

        Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Sonuç, yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Sonuç hakkında hazırlanan iddianamede, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istenmişti.

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        JAHREİN KİMDİR?

        Jahrein lakabıyla tanınan Ahmet Sonuç, 29 Kasım 1988 tarihinde dünyaya geldi. Kıbrıs Türkü babası jinekoloji doktoru, Burdurlu annesi ise hemşiredir. İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı.

        Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'ya yerleşti.

        İnternet kariyerine YouTube ile başladı ve daha sonra Twitch'te yayın yapmaya başladı.

        2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti.

        Genellikle sohbet ve oyun alanında içerik üretmekte, internet fenomenleri ve siyasi figürlerle röportaj yapmaktadır.

        Oyun alanının dışında güncel politik konularda yaptığı yorumlarla zaman zaman gündeme geliyor.

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        #Ahmet Sonuç
        #dava
        #jahrein
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