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        Haberler Gündem Güncel Sosyal medya fenomeni Talu çifti hakkında yeni iddia

        Sosyal medya fenomeni Talu çifti hakkında yeni iddia

        Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla tutuklanan sosyal medyada fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Beril Talu'nun kuaförünü de 7 bin dolar dolandırdığı öne sürülürken, kuaför Ali K.'nin çift hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:23
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        • 1

          "Var Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla Gürcistan dönüşü havalimanında yakalanıp gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece 5 Ocak 2024'te tutuklanmıştı.

        • 2

          Çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Nişantaşı'nda kuaför salonu bulunan Ali K., çift hakkında şikayette bulundu.

          Talu çiftiyle Nişantaşı'ndaki iş yerinde tanıştığını ifade eden Ali K., 24 Ekim 2022 günü yeğeninin evinde misafirlikte olduğu sırada sosyal medya platformundan Kıvanç Talu'nun kendisine mesaj attığını, 'Bir proje var' diyerek teklifte bulunduğunu öne sürdü.

        • 3

          Kıvanç Talu'nun kuaför Ali K.'ye, Bağdat Çaddesi'nde bir dükkan açmak istediği ve birlikte çalışmak için teklifte bulunduğu iddia edildi.

          Ali K., kuaför dükkanı bahanesiyle kandırıldığını söyleyerek Talu çiftine 31 Ekim 2023 günü elden 7 bin dolar (224 bin Türk lirası) verdiğini ileri sürdü.

        • 4

          Müşteki Ali K.'nın kuaför dükkanına ortak etme vaadiyle kendisini dolandıran Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki şikayeti sonrası yeni bir soruşturma açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetin yapıldığı yer itibariyle dosyayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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