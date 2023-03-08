Sosyal medya bu projeyi konuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan ülkemizde yapıların sağlamlığı, binaların yapıldığı zeminlerin uygunluğu gündem oldu. Uzmanlar, konuyla ilgili peş peşe açıklamalarda bulunurken sosyal medyada Göktürk'te inşa edilen bir konut projesi eleştirilerin hedefi oldu.

Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'te yapımına devam edilen proje, Darıtartla Deresi'nin yatağında bulunduğu belirtildi. Şenkaya İnşaat tarafından inşa edilen 'Prive Kemer' isimli projenin yatağına yapıldığı kaydedilen Darıtartla Deresi, Kemer Country Göleti'ne bağlanıyor.

ŞİRKET YETKİLİSİ: "DOĞAL BİR GÖL DEĞİL, TEHLİKE YOK"

Sosyal medyada yer alan eleştirilerin ardından konuyla ilgili Şenkaya İnşaat'ı aradık. İsminin kullanılmasını istemeyen şirket yetkilisi, şöyle konuştu:

"Dere yatağında olmadığı için aslında çok da fazla bir söylemeye gerek yok. Drone görüntülerinde görülen su birikintisi gölet ve doğal bir gölet değil. Bulunduğumuz konumda Kemer Country'nin kütük evlerinin seneler öncesinde bahçelerini sulamak için yaptıkları, insanların kendi doldurdukları 1.5-2 metre derinliğinde olan yapay bir gölet.

Herhangi bir dere olmadığı için ve onu besleyen bir su kanalı olmadığı için bu bizim için bir sıkıntı arz etmiyor. Çünkü o doğal bir göl değil zaten. Dediğim gibi yapay bir gölet. Darıtartla Deresi, Göktürk merkezde, aşağıda; biz Göktürk'ün zaten yukarısında kalıyoruz. Evet Göktürk'te var ama bizim onunla bir alakamız yok. O bahsedilen gölle bizim şu an burada projemizin olduğu yerdeki gölet aynı şey değil. Bölgeyi bilen, bunu biliyor zaten. Ama maalesef ki bu şekilde işte bilinmeden böyle paylaşımlar oluyor.

Geçen 2-3 hafta öncesinde de biz ormanın içerisindeyiz, Göktürk'ün muhtarı, ağaçları kestiler, ormanı katlettiler diye haber çıktı. Sonra geldi, bir gün boyunca bizden özür diledi. Çünkü burası zaten bir 2B arazisiydi. Burada daha öncesinde su arıtma makineleri vardı. Kentsel dönüşüm projesi... Biz burada bir tane bilet ağaç kesmedik.

Zaten biz aldığımızdaki görseller de bizim elimizde. Gölette de aynı şekilde açıklayacağımız bir şey yok. Dediğim gibi kütük evlerin kendilerinin yaptıkları yapay bir gölet. Besleyen doğal bir kaynak yok zaten.

Sıvılaşma, setin yıkılması gibi bir şey yok. Çünkü dediğim gibi doğal bir göl yok burada. Yapay bir gölet, insanların kendileri 30 sene öncesinde susuz kalma durumunda bahçelerini sulamak için yaptıkları bir gölet.

Satışlarımız çok güzel gidiyor. 118 bin TL şu an metrekare birim fiyatımız var."

PROJENİN TANITIM METNİ

Şirket, internet sitesinde projeyi şu sözlerle tanıttı:

Şık, modern ve az katlı mimarisi, hayatı kolaylaştıran, konforu artıran, çevreye saygılı ev teknolojileri, güvenliği ve tüm diğer ayrıcalıklarıyla Privé Kemer, size ve ailenize yepyeni bir yaşam sunuyor.

“Günümüzde sahip olunacak en büyük lükslerden biri nedir” diye sorsalar; herhalde en popüler yanıt, “yemyeşil bir ormanın ortasında, tertemiz bir havada, her tür konfora sahip olarak yaşamak” olurdu. Privé Kemer, işte bu lüksü size sunmak için tasarlandı.

Şehrin tam ortasında, Kemer Country Club’a yürüme mesafesinde, huzurlu ve konforlu bir yaşam sürmek artık mümkün. Seçkin komşularınızla bir arada, içinde otomobillerin dolaşmadığı, tüm açık alanın peyzaja dahil edildiği bir sitede yaşamak elinizde.

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