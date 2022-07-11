Maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Arda Güler, "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun.." ifadelerini kullandı.