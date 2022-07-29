KULİSLERE YANSIYAN GELİŞMELER NELER?



Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin detayları anlattı.



Öncelik aidat öder gibi vatandaşların, hiç evi olmayanların, dar gelirlilerin ev sahibi olmasının önünün açılacak. Bu proje özellikle büyük kentlerden, yani toplu konut ihtiyacının hat safhaya ulaştığı büyük kentlerden başlayacak. Bunun dışında ne olacak?



İstihdamı artırmak için özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinin inşaatının da bu projeye eklenmesi bekleniyor. Yine o da sosyal konutlarda olduğu gibi düşük taksitlerle vatandaşın hizmetine sunulacak.