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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te

        Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç ilk bölümü yarın yayınlanacak yazı dizisiyle sosyal güvenlik alanında merak edilenleri aktaracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:05
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        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK'te
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        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç son dönemde sosyal güvenlik alanında merak edilenleri bir yazı dizisiyle kaleme alıyor.

        Yarın başlayacak yazı dizisinde şu konulara yer verilecek:

        -EYT’nin ilk yılında sosyal güvenlikte neler oldu?

        -EYT sonrası emeklilikte yaş farkı nasıl açıldı?

        -Türkiye’de de konuşulmaya başlanan otomatik ayarlama mekanizması nedir?

        -Sosyal güvenlikte yeni trendler nelerdir?

        -OECD ülkeleri emeklilerini enflasyona karşı koruyabildi mi?

        -Nüfusu artırmak için emeklilere yönelik ne tür teşvikler uygulanıyor?

        -Hangi ülke üç çocuğu olan emekliye yüzde 10 ilave maaş veriyor?

        -Çalışan çocuğun prime esas kazancından ebeveyn maaşı...

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