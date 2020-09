Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sosa, pandemi nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ve bu yüzden takıma geç katıldığını hatırlattı.

Arjantinli oyuncu, bir an önce sahaya dönmek istediğini dile getirerek, "Şu an burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bir an önce sahaya dönmek için çok istekliyim. Türkiye'ye birçok kez geldim. Buraya geliş sürecim çok güzeldi çünkü Fenerbahçe beni çok istedi. Bugüne kadar Türkiye'de hangi takıma gitsem insanlar bana iyi davrandı. Bu sefer de burdayım ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Takımla antrenmanlara geç başladığını ve gözlemlediği kadarıyla arkadaşlarının oldukça iyi çalıştığını anlatan Sosa, şöyle devam etti:

"Benim için önemli olan geri döndüğümde vücudumu tanımak ve takıma kendimi empoze etmek için iyi çalışmak. Uzun bir süreç olacak ve bu süreç için akıllı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Her zaman hedef daha yüksek ve daha iyi olacaktır. Başarılar soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli. Lig sonunda ne olacağını şimdiden tahmin etmek zor ama iyi bir sezon geçirmemiz gerekiyor. Ben bireysel olarak en iyimi vereceğim, hedef her zaman en yukarıda olmak."

"HOCALARDAN YANA HEP ŞANSIM OLDU"

Jose Sosa, bugüne kadar teknik direktörler konusunda hep şanslı olduğunu dile getirdi.

Orta alanda birçok pozisyonda oynayabildiğini ve adapte olma konusunda sorun yaşamadığı aktaran Sosa, "Bugüne kadar hocalardan yana hep şanslı oldum. Bugüne kadar farlı pozisyonlarda oynadım. Farklı pozisyonlara adapte olabilen bir futbolcuyum. Henüz Erol hocayla pozisyonumu konuşmadık. Takımda orta sahada birçok iyi isim var ve bu takım için önemli. Tabii ki ben hocayla konuştuktan sonra takım için en iyimi vermek için en iyi pozisyonda oynayacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli takımda tecrübeli ve önemli isimlerin bulunduğunun da altını çizen Sosa, "Ben takımdaki oyunculardan biriyim. En iyimizi vermek için buradayım. İsimlerin burada çok önemi yok. Hazırlığım devam ediyor ama bu sene oyuncular olarak biz biraz daha dikkatli olmalıyız. Pandemiden dolayı liglere ara bile verilebilir. O yüzden sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"LİDER OYUNCULARLA ORTAYA POZİTİFLİK ÇIKAR"

Tecrübeli oyuncu, lider oyuncuların takımların başarısına olumlu yansayacağını ifade etti.

Pandemi sürecinde bir süre taraftarsız oynayacaklarını ve bunun üzücü olduğunu söyleyen Sosa, "Burada oynadığım her zaman takım kötüyken taraftarların inanılmaz bir desteği vardı. Bu takımı ileri götürmek için çok önemli. Bu kötü zamanları atlatıp umarım taraftarımızla maçlara çıkabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Sosa, Emre Belözoğlu'na büyük saygı duyduğunu ve transfer sürecindeki emeği için teşekkür ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Liderler her zaman önemlidir. Liderler takımlarını en iyiye götürmeyi düşünürler. Kaptanlar ve liderler iyi olmalılar. Trabzonspor hakkında son kez konuşuyorum. Trabzon'da liderdim ama takımın diğer liderleriyle fikir alışverişinde bulunuyorduk. Lider oyuncularla pozitiflik ortaya çıkar. Bence Emre Belözoğlu Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'de 2 senelik kontratı olduğunu da ifade eden Sosa, "Ben her seneye farklı bakıyorum. Şu an burada 2 senelik kontratım var. Hayatta ciddi kararlar almanız gerekiyor. Pandemi sürecinden öncesinde ve sonrasında aldığınız kararlar değişebiliyor. Pandemi olunca Arjantin'e dönebilir miyim diye düşündüm ama sonunda buradayım. Burada olmaktan çok gururluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

Sosa, basın toplantısının ardından 5 numaralı formasıyla objektiflere poz verdi.