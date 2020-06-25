Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta 1 asist yapmasına rağmen meşin yuvarlağı rakip kaleye gönderemeyen Trabzonspor'un en önemli gol silahlarından Alexander Sörloth, 6 maça çıkan gol sessizliğini bozmanın peşinde.
LİGDE 6 HAFTADIR GOL ATAMIYOR
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Süper Lig'in son 6 haftalık bölümünde gol kaydedemedi. Ligde en son gollerini 22 Şubat 2020'de deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında atan Norveçli forvet, söz konusu maçın ardından forma giydiği Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında rakip fileleri boş geçti.
EVİNDE DAHA ÇOK ATTI
Süper Lig’in 29. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Trabzonspor’da, Alexander Sörloth gol sessizliğini kırmak için mücadele edecek. Golcü oyuncu bordo-mavililerin evinde oynadığı maçlarda 11 gol atarken, 3 de asist yaptı. Sörloth deplasmanda ise 8 gol atıp 5 asist yaptı.
FORMAYI EN ÇOK GİYEN İSİM OLDU
Trabzonspor’un golcü oyuncusu Sörloth, bu sezon bordo-mavili takımda en çok forma giyen isim oldu. Görevde olduğu dönemde Teknik Direktör Ünal Karaman’ın ve Hüseyin Çimşir’in vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki isim, 3 bin 445 dakika ile takımda en çok süreyi alan isim oldu.
42 MAÇTA 27 GOL
Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımında kiraladığı Alexander Sörloth, bu sezon bordo-mavili takımla birlikte 42 maçta forma giydi. Süper Lig'de 28 maçta forma giyen oyuncu 19 gol atarak 8 asist yaptı. Gol krallığında ilk sırada yer alan Sörloth Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giyerek 6 gole imza attı. Avrupa maçlarında ise 8 kez forma giyen oyuncu 2 gol kaydetti. Golcü oyuncu tüm maçlarda ise 9 asist yaptı.
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