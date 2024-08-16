Sorgun'a sağlığı geliştiren belediye unvanı

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Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan SAGEP Projesi kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Sorgun Belediyesi, altyapı ve halk sağlığına yönelik projeleri, park ve yeşil alanları, spor tesisleri, sosyal hizmet merkezleri ve sağlıklı yaşam projeleri ile uzmanlardan takdir aldı.

İÇ ANADOLU'DA İLK OLDU

Sağlığı Geliştiren Belediye Uygulama Rehberi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirme ekiplerince yapılan değerlendirme sonucu sağlıklı yaşam ve çevre şartlarına uygun bulunmasından dolayı Sorgun Belediyesi, İç Anadolu'nun "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanına sahip tek kurumu olurken, Türkiye genelinde ise 11. sırada yer aldı.

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"ERİŞİLEBİLİR VE YAŞANABİLİR BİR KENT" Tüm canlılar için erişilebilir ve yaşanabilir bir kent vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, şunları söyledi: "Sağlık, toplumumuzun en temel ihtiyacıdır ve belediye olarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tüm canlılar için erişilebilir ve yaşanabilir bir kent vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK Araç kullanımının azaltılması, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının geliştirilmesi, sosyal, sportif ve yeşil alan kapasitesinin artırılması, sağlıklı beslenme, dezavantajlı grupların sosyalleşmesi ve hayvan haklarının korunması gibi uluslararası mecrada kentlerin gelişmişlik kriterleri arasında yer alan konularla ilgili önemli adımlar attık.

BÜYÜK BİR ONUR, AYNI ZAMANDA SORUMLULUK İl Sağlık Müdürlüğü’nün incelemeleri neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Sağlığı Geliştiren Belediye unvanını elde ettik. Bu unvan, bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda sorumluluk. Sağlık hizmetlerimizi daha da geliştirerek, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamaya devam edeceğiz."