Osmanlı Dönemi'nde piyade ve süvari köyü olarak bilinen Alaçatı, şimdilerde ise adından turizmle söz ettiriyor. Tarihi cumbalı taş evleri ve Arnavut kaldırımları Alaçatı için adeta bir simge. Taş binalardan sarkan kırmızı, mor ve beyaz begonviller ise evlerin renkli örtüsü gibi duruyor.
AA'nın haberine göre Alaçatı'daki cumbalı taş evlerin büyük bölümü otel olarak hizmet veriyor. Alaçatı sokaklarında halen 600'ün üzerinde butik otel mevcut. Sakin ve küçük otellerin tercih edildiği salgın döneminde de ilgi gören Alaçatı, bireysel su sporlarından sörfte önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Yılın yaklaşık 300 günü rüzgar alan Alaçatı, yerli ve yabancı sörfçülerin ilgisini çekiyor.
"RÜZGAR ESTİKÇE TURİST GELİYOR"
Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, salgında değişen tatil tercihlerinden Alaçatı'nın diğer destinasyonlar gibi çok etkilenmediğini söyledi.
Küçük otellerin yanında yazlık evlere de talebin arttığına işaret eden Bayraktaroğlu, bu konuda da Alaçatı'nın şanslı olduğunu vurguladı. İnsanların tatil yapmayı özlediğine değinen Bayraktaroğlu, şöyle konuştu:
"Bu sezonu geçen yıla göre daha iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Bunun nedeni aşılama ve bilinçlenme. Başta yerli turist olmak üzere temmuzun ikinci yarısından itibaren de yabancı turistlerin geleceğini öngörüyoruz. Bölgenin tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel belediyelerle çalışıyoruz. Vaka sayılarımız da çok düşük. Bu bizim için avantaj. Bunun tanıtımını yaparsak daha çok turist çekeriz. Tabi insan sağlığı çok önemli. Bölge halkının sağlığını da düşünerek hem tedbirin hem de aşılanmanın artmasıyla güzel bir sezon bizi bekliyor."
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